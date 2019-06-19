В Москве прошла церемония награждения «ТЭФИ-KIDS»

В Российском академическом театре молодежи 18 июня состоялось вручение общенациональной премии «ТЭФИ-KIDS» в области детского телевидения. Награждение прошло в номинациях «Ежедневная информационная программа для детей», «Телевизионный фильм/сериал для детей», «Режиссер телевизионной программы для детей», «Лучшая музыка», «Ведущий телевизионной программы для детей», «Дизайн телеканала/телепрограммы», «Лучший анимационный фильм», «Лучший анимационный сериал», «Лучший телеканал», «Лучшая программа».

Церемония вручения премий «ТЭФИ-KIDS» проводится впервые. Ее организаторы считают, что таким образом получится не только отметить, но и обратить еще большее внимание на одну из самых быстро развивающихся сфер отечественного телевидения. Один из инициаторов церемонии, президент Трансконтинентальной медиакомпании, вице-президент Академии российского телевидения Александр Митрошенков рассказал о значимости мероприятия.

— За последние пять лет на телевидении произошла настоящая революция. Аудитория таких каналов, как «Мульт», «Карусель», выросла в несколько раз. И я совершенно точно уверен, что через два года среди главных каналов, таких как «Россия 1», «НТВ» и так далее, появятся и детские. Эта тенденция прослеживается во всем мире. Обратите внимание, какие сейчас самые кассовые фильмы? Это, конечно, картины, связанные с большими анимационными проектами. К примеру, в последний уикенд анимационный фильм «Большая семейка» собрал 400 миллионов рублей. Можно говорить о том, что семейное, детское телевидение и кино стали лидерами развития медиаиндустрии. Причем если общее «телесмотрение» падает, то среди детей остается прежним — 76 процентов. Я уверен, что премия, которая сегодня будет вручаться, конечно, определит лучших. Если вы спросите у людей в большинстве стран мира: «Что вы знаете о русском телевидении?», они назовут, как ни странно, мультик «Маша и медведь». Это замечательная тенденция. Мы входим в новую эру, когда наше телевидение и кино становятся конкурентными именно благодаря детской медиаиндустрии.

Ведущими церемонии стали Андрей Малахов и Оксана Федорова, членами жюри — деятели, так или иначе связанные с темой детства, люди, двигающие вперед детскую медиаиндустрию. В их числе оказался Борис Грачевский, кинорежиссер и сценарист, чей «Новогодний Ералаш» также попал в список номинантов в качестве лучшего телевизионного фильма/сериала для детей.

Ведущими церемонии стали Андрей Малахов и Оксана Федорова Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— У нас больше миллиона подписчиков, — с гордостью рассказывает руководитель киножурнала. — Почему мы стали номинантами? Потому что работаем хорошо! Только что вышел сюжет, и у него за две недели уже два миллиона просмотров!

Первая награда вручалась лучшему режиссеру телевизионной программы для детей. Объявлять победителя вышла заслуженная артистка Нонна Гришаева с сыном и дочерью.

— Поскольку человек я гиперответственный, то честно отсмотрела все. Советовалась со своими детьми, юными зрителями нашего театра и честно голосовала, — призналась Нонна. — Хоть я и художественный руководитель, но по-прежнему «играющий тренер». И, как любой артист, понимаю, насколько мы все зависим от режиссеров.

Лучшей была признана Ирина Лапшенкова, режиссер программы «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен». Она прокомментировала, что когда отправляла заявку на участие, то даже не понимала до конца, что это за премия. А поняла бы — испугалась.

Практически все участники церемонии, объявлявшие победителей номинаций, выходили на сцену с детьми. Особенно в этой роли отличились спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и его сын Михаил. Они оказались настолько похожи, что различить их можно было только по комплекции: Дмитрий более упитанный. Михаил поразил зал умением талантливо комментировать, а Андрей Малахов даже предложил коллегам срочно заключать с парнем контракт, а то уведут! Семья Губерниевых объявляла победителей в номинации «Лучшая программа для детей». Ими стали передачи «Лучшие друзья» и «Ты супер». После оглашения результатов на сцену поднялся Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ, президент благотворительного фонда «Ты супер».

— Мне очень нравится название номинации «Лучшая программа для детей». Но она не только для тех, кто ее смотрит, а больше для тех, кто в ней участвует. Это дети с трудной судьбой, и я счастлив, что благодаря «Ты супер» у ребят все поменялось. Они выступают на конкурсах, учатся в специальных образовательных учреждениях, они нашли себя. А сегодня в финале нашего суперсезона 12 детям, которые остались без попечения родителей, мы подарили квартиры в Москве. Я подписывал эти документы. Безумно за них счастлив. И очень благодарен всем от имени детей за этот приз. Мы уже получили много наград, но эта, пожалуй, самая важная, потому что она — для них. Для наших детей.

А вот команда передач «Спокойной ночи, малыши» и «С добрым утром, малыши» победила дважды. Анна Михалкова получила награду как лучшая ведущая, а передача «С добрым утром» — как лучшая информационная программа для детей.

18 июня в Российском академическом театре молодежи состоялось вручение общенациональной премии «ТЭФИ-KIDS» в области детского телевидения Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— Наша задача заключается в том, чтобы любой ребенок, когда утром он собирается на главную свою «работу» — в школу или детский сад (а, может быть, и в вуз), шел туда с легким сердцем, — заявили актеры передачи.

Были объявлены и победители других номинаций. Лучшей музыкой оказалась песня Фиксипелок «Рюкзак», лучший дизайн — у телеканала «Мульт», анимационный фильм — «Смешарики. Дежавю», анимационный сериал — «Сказочный патруль», телеканал — «СТС-KIDS», а лучший фильм — «Последний богатырь».

После оглашения результатов с заключительной речью выступила генеральный директор Академии российского телевидения Этери Левиева.

— Академия российского телевидения любит всех: мы любим все каналы, всех замечательных телевизионщиков, людей, которые посвятили всю свою жизнь, душу, сердце непростому труду. Труду работы на телевидении. Хотелось бы поблагодарить всех, кто работает с детьми, с детскими программами. Это накладывает на всех нас особый отпечаток.

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