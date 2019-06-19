Эксперт рассказал, почему Трамп для России предпочтительнее Клинтон

Действующий президент США Дональд Трамп является более удобным для России политиком, чем проигравшая ему на выборах Хиллари Клинтон. Об этом рассказал Константин Блохин, американист-политолог и ведущий научный сотрудник Российской академии наук.

— Политический кризис в США в наших интересах, так что даже по этой причине Трамп для нас выгоднее. Кроме того, Трамп смотрит на отношения с Россией с точки зрения прагматизма, без глобальной идеи гегемонии США, и это тоже для нас плюс, — рассказал эксперт.

По его словам, несмотря на то, что в последнее время американский лидер вынужден делать различные заявления о «борьбе с российской угрозой», он все же пытается наладить диалог с Кремлем, передает ФАН.

Эксперт отметил, что американский лидер точно будет участвовать в будущей президентской гонке. Его позиции особенно сильно укрепились после того, как спецпрокурору Миллеру не удалось обнаружить связей Трампа с Россией.

Говоря о Хиллари Клинтон, Константин Блохин подчеркнул, что при ней политика США была бы менее скандальной, а значит, усилилось бы внешнее давление в том числе на РФ.

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