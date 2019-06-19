Эксперты рассказали, от чего зависит успех проекта по раздельному сбору мусора

Успех проекта по раздельному сбору мусора в Москве будет зависеть от инфраструктуры и информирования столичных жителей. Такое мнение выразил ряд экспертов.

Так, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что в Москве необходимо увеличить перерабатывающие мощности. Эколог Максим Шингаркин предложил создать в каждой префектуре по одному–двум предприятиям по переработке отходов. Одни должны заниматься органическими отходами, другие — вторичными. Кроме того, должен быть создан оператор, который будет обращаться с батарейками.

Председатель российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов предложил установить на заводах специальные сортировочные ленты, которые будут разделять отходы.

Также эксперты сошлись во мнении о необходимости работы с населением и проведения информационного просвещения. Исмаилов считает, что на выработку у москвичей привычки собирать мусор раздельно понадобится не менее полугода. Так же считает и Панфилов. По его мнению, о раздельном сборе мусора необходимо говорить и в СМИ, и в школах, но быстрого эффекта не будет.

По мнению Шингаркина, чтобы убедить москвичей разделять отходы, нужно объяснить им, куда именно будут вывозить их мусор.

— Над контейнером должен висеть график, когда вашу бутылку увезут и куда. То есть вы понимаете, что сегодня пьете из этой бутылки, а завтра эта бутылка становится элементом детской площадки, — отметил он. Слова экспертов приводит РИА Новости.

Напомним: столичное правительство приняло решение о досрочном начале первого этапа перехода к раздельному сбору мусора. Он начнется 1 января 2020 года.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Три вопроса о мусоре

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова:

Это значит, что отдельно будут собирать стекло, пластик и бумагу, а потом перерабатывать. Почему это крайне важно? Главным образом потому, что мусор уже буквально некуда девать (далее...)

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