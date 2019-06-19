«Не хватает пяти сантиметров»: Толкалину раскритиковали за короткое платье
В одном из последних постов в сети «Инстаграм» популярная актриса Любовь Толкалина предстала в ярком коротком платье — в таком образе она появилась на фестивале «Кинотавр».
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Red carpet Юбилейного Кинотавра. У всех платья, у меня ничего лишнего - ноги и BVLGARI... спасибо @bulgariofficial, @maxfactorrussia, @wellahair_ru и всем-всем, кто с любовью нежными своими руками выпускал наш звездный десант в космос у Зимнего театра в Сочи Это было незабываемо! #кинотавр30 @kinotavr30
Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)
Под фотографией тут же начали появляться злостные комментарии с обсуждениями ее внешнего вида и неэтичными замечаниями:
— Я одна с ума сошла? Где здесь ноги? Нитки, костыли, мослы — что угодно, только не это ноги. Кошмар, — высказалась peregudovatamara.
— Мне здесь не хватает прически и хотя бы еще 5 сантиметров длины платья. Безвкусно, — поделилась советом irinaglushkova0219.
— Ракурс неудачный, — заключила lika_and.
Поток подобных несдержанных высказываний посыпался на страницу актрисы.
Недолго думая, Любовь выставила новый пост, в котором высказалась по поводу обрушившегося на нее негатива:
— Я уловила что-то про возраст, что-то про разведенок, что-то про бесстыдство, что-то про волнение о моем благополучии... Позвольте напомнить: я — актриса по профессии, и в природе моей — тяга играть и быть неузнаваемой, — ответила на оскорбительные комментарии хейтеров актриса. Об этом сообщает Nation News.
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