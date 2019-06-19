Арест двух фигурантов по делу о хищении у Роскосмоса продлили до 19 июля
Бабушкинский районный суд продлил до 19 июля арест двух подозреваемых, обвиняемых по делу о хищении у госкорпорации «Роскосмос» денежных средств в размере 330 миллионов рублей.
— Ходатайство следователя удовлетворить, продлить обвиняемым меру пресечения до 19 июля 2019 года, — огласила решение судья Наталья Курышева.
Уточняется, что следователь в своем ходатайстве указывал на то, что подозреваемые Сергей Лемешевский и Игорь Третьяков могут воспользоваться своим служебным положением для того, чтобы повлиять на ход расследования или скрыться от органов следствия. Кроме того, была подчеркнута тяжесть совершенного преступления, передает агентство городских новостей «Москва».
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