Главный пристав Москвы отреагировал на предложение убрать клетки из судов
Глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов заявил, что предложение убрать из залов судов клетки стало для ведомства «шоком».
По его словам, в случае, если скамья подсудимых не будет отделена от остальных участников процесса, станет невозможным обеспечение безопасности окружающих. За нее в зале заседания отвечают приставы, передает агентство «Интерфакс».
Напомним, что ранее в правительстве был подготовлен проект положительного отзыва на запрет клеток в залах судов. В Генпрокуратуре практику содержания подсудимых в клетках назвали ненормальной.
Ранее в Мосгорсуде поддержали идею заменить металлические клетки застекленными помещениями из соображений этики и безопасности.
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