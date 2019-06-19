Влад Лисовец рассказал, как одеться мужчинам этим летом
Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана создали богатую летнюю коллекцию для сафари по джунглям в хаки, которую презентовали на показе мод 15 июня 2019 года в Милане.
ДЕТАЛИ
На нее оказали влияние 1940-е годы: брюки с высокой талией, короткие куртки, карманы для сафари и, конечно, панамские шляпы. Девушки в стиле пинап служили повторяющимся мотивом с такими насмешливыми надписями на одежде, как «Приведи меня на Луну», «Холод и любовь» и «Выбери меня».
Банановые и кокосовые принты придают коллекции причудливый оттенок, в то время как леопардовые и тропические помогают создать эффектные наряды из трех частей с длинными плавными пальто, стилизованными под мантии. А для повседневной носки — полосатые V-образные горловины, заправленные в черно-белые брюки в горошек с завышенной талией для наглядности.
КОММЕНТАРИЙ СТИЛИСТА
Российский стилист Влад Лисовец прокомментировал «Вечерней Москве», что следует носить этим летом мужчинам:
— Не все, что показывают на подиуме, нужно немедленно брать и носить. Стоит частично из этого выбирать. К примеру, гавайские рубашки — это тренд, надписи — тоже. Можно носить это с однотонными кроссовками или шортами. Но есть и другие марки, однако яркость от D&G очень хороша.
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