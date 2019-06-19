Заслуженный учитель России преподает биологию со школьной скамьи

Ольга Валентиновна работает в системе образования уже 30 лет. Училась в сельской школе, которая сейчас находится на территории ТиНАО. Биология ей нравилась всегда.

— У нас были дни самоуправления, когда мы заменяли учителей. Я всегда вела биологию, и у меня получалось, — вспоминает она.

Однажды в старших классах учитель биологии заболел, и заменить его попросили Ольгу.

— Когда учитель вернулся, то сказал мне, что я превзошла его ожидания, ребята не отстали по программе, — рассказывает Хорошилова.

Окончив педагогический институт, она вернулась в родную школу. Проработала там пять лет, а потом в связи с переездом перешла в школу № 1354.

Ольга Хорошилова курирует медицинский класс. Среди ее учеников — победители и призеры различных олимпиад, в том числе Всероссийской олимпиады школьников.

Воспитывать победителей ей помогает большой опыт, которым она делится с учениками.

— Я стараюсь привить ребятам любовь к своему предмету, показать его практическую пользу и все делаю вместе с ними, — пояснила она.

Современные дети, считает Хорошилова, отличаются от тех, с которыми она работала в начале своей карьеры. Но Ольга уверена: и тогда, и сейчас школьники по-своему интересны, увлечены учебой. Педагог учитывает вызовы современности и меняет методы преподавания.

— Сейчас, например, активно пользуюсь проектом «Московская электронная школа», — рассказала она.

Читайте также: Ритм умного города: как высокие технологии облегчают жизнь