Москвичам пришлись по душе лодочные прогулки

Им оказался Олег Козлов.

В жаркий летний день отдохнуть на обновленной лодочной станции Олег решил с супругой Анной и дочерью Аленой. Не забыли и про домашнего любимца породы йоркширский терьер Филиппчика.

Солнечные лучи яркими бликами отражаются от поверхности воды. Брызги фонтана в летнем воздухе расцвечиваются в дымку всех цветов радуги. У воды дышится легче.

— В такой жаркий день в квартире находиться невозможно, решили прогуляться по ВДНХ, а тут увидели лодочную станцию, да еще и у фонтана «Колос» — ну как не прокатиться? — рассказал Олег. — Мы коренные жители Северо-Восточного округа столицы. Сюда приходим часто и, можно сказать, с детства. Но после реставрации, конечно, фонтан выглядит очень внушительно. Должны получиться хорошие семейные фото и, конечно же, такие же отличные воспоминания о внеплановом семейном выходном! О любви фотографироваться на лодочках в парке знают.

— Для многих горожан и гостей столицы «Золотой колос» является местом притяжения. Большинство посетителей лодочной станции фотографируются. Поэтому скоро мы установим специальную фотозону, где можно будет делать более красочные снимки, — рассказала директор сети лодочных станций «Алые паруса» Инна Якушина.

По ее словам, из-за жары кататься на лодках приходит все больше людей. Причем не только с утра, но и вечером.

— Лодочная станция работает в выходные и будние дни до 22:00. В основном в вечерние часы приходят влюбленные пары. Красочная подсветка фонтана и набережной создает романтичный настрой, — отметила Инна Якушина.

Конечно, нельзя просто так взяться за весла и уплыть в сияющую даль. Как пояснили в пресс-службе, перед каждой поездкой опытные спасатели проводят инструктаж горожан и помогают надеть спасательный жилет. Всего на лодочной станции ежедневно дежурят четыре матроса-спасателя. Каждый специалист перед началом сезона прошел курсы по оказанию первой медицинской помощи и инструктаж по технике безопасности нахождения на водном пространстве.

— Специально к новому лодочному сезону мы обновили флот. Он состоит из 18 гребных лодок. Среди них три пятиместные и 15 четырехместных лодок. Взять напрокат судно можно на полчаса или час, — добавила Якушина.

Также в связи с сильной жарой руководство станции приняло решение выдавать зонтики.

— Вечером, когда на воде становится холодно, наши матросы будут выдавать пледы, чтобы никто не замерз, — пояснила Якушева.

К юбилею ВДНХ на лодочной станции запустят новую праздничную лодку. На ее борту нарисуют цифру 80.

— К юбилею на территории лодочной станции будут оборудованы зона отдыха, фудкорт и несколько площадок для активностей. Все секреты пока раскрывать не будем, — сказала Якушина.

Всего на территории ВДНХ действуют три лодочные станции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Говердовская, руководитель департамента общественных связей ВДНХ:

— Мы подготовили обширную программу для гостей ВДНХ. Всего состоится более ста мероприятий, посвященных 80-летию главной выставки страны. Старт юбилейному сезону был дан 30 апреля вместе с торжественным запуском фонтанов. Уже состоялось открытие Зеленого театра, впереди гостей ждут фестиваль искусств «Вдохновение», концерты проекта «Музыка на крыше», Фестиваль духовых оркестров, грандиозное празднование юбилея ВДНХ, День города Москвы и другие события.