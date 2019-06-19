Микеллу Абрамову обвинили в использовании фонограммы

Новая песня Микеллы Абрамовой возмутила пользователей «Инстаграма». Недавно на своей странице в социальной сети дочь Алсу выставила пост с видео. В нем она поет песню «Эта любовь» вместе со своим коллегой по программе «Голос.Дети» Ержаном Максимом.

Реакция на песню, исполненную дуэтом, не заставила себя ждать.

Некоторые комментаторы хвалили Микеллу и восхищались ее талантом:

— Микелла, у тебя шикарный голос, — похвалила девочку netheril.

— Талант! Ты большая умница, все у тебя получится, — приободрила юную певицу shafaq_hajiyeva.

Но на добрых словах обсуждения не закончились. Часть комментаторов даже заподозрила, что Микелла поет под фонограмму:

— Почему она петь закончила, а голос продолжал за нее допевать? Посмотрите в самом конце, — написала vladimirovna_14.07.

— Это уже фонограмма. Вживую другой голос, — поделилась выводами tsakhno (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).

Сама Микелла эти высказывания никак не прокомментировала.

Напомним, что ранее дочь Алсу на своей странице в «Инстаграме» представила поклонникам отрывок из новой песни «Это любовь», поблагодарив продюсера Дмитрия Климашенко и авторов трека Шера Остона и Дмитрия Тютлина. Об этом сообщает Nation News.

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