Новый корпус посольства Швейцарии открылся в Москве

Небольшие внешние окна и полностью застекленные внутренние фасады, идеально вписывающаяся в архитектуру наружная отделка и ультрасовременные офисы — здание посольства Швейцарии призвано быть символом единства традиций и технологий.

По словам заместителя главы дипмиссии Швейцарии в России Тобиаса Привителли, строительство нового посольства стало одним из крупнейших швейцарских проектов за последние годы. Основная задача состояла в том, чтобы реконструировать старый особняк 1892 года и вместе с этим построить новый комплекс, рассчитанный на 80 сотрудников.

— С самого начала я хотела сделать проект, который бы напоминал об исторической и культурной дружбе между нашими странами, — рассказала художница и соавтор проекта посольства Анна-Жюли Раккурсье. — Это называется би-локация, что подразумевает своеобразное нахождение одновременно в двух местах. В центре внутреннего двора растет яблоня — символ нашего главного города Берна. Саженцы этой яблони были высажены в наиболее знаковых для России местах Швейцарии: перед казино, где играл Достоевский, в саду на вилле Рахманинова и, разумеется, в посольстве России.

В 2005 году было получено официальное разрешение на архитектурные работы, а в 2008-м в рамках открытого конкурса выбрали проект.

Подрядчиком, что также несет особый идеологический смысл, выступила швейцарско-российская компания.

В 2014 году, когда две страны отметили двухсотлетие со дня установления дипломатических отношений, было начато строительство.

— Мы хотели расчистить территорию под вместительное здание и дать место для просторного внутреннего двора, — говорят архитекторы Дорис Вэльхи и Ули Брауэн. — Лучшим решением стало строительство сооружения как бы по периметру. Посольство удачно вписалось в окружающую среду и не выделяется по цветовой гамме.

К слову, посольство Швейцарии находится в по-настоящему историческом месте. В ходе археологических раскопок было найдено множество предметов прошлых веков. Ценные артефакты передали Музею Москвы, а оставшиеся экспонаты хранятся в резиденции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николя Бидо, сотрудник посольства:

— Моя работа — продвигать имидж Швейцарии, вызывать симпатию к моей стране. И мягкая сила — а именно так мы называем культурную дипломатию — это наш основной инструмент. Наше главное «секретное оружие» — прекрасная природа и горные пейзажи. Трудно привезти в Россию Маттерхорн, например. Зато мы можем показать современное искусство, музыку и архитектуру. И неудивительно, что правительство вкладывает значительные средства в посольство, в эту своеобразную витрину нашей страны.