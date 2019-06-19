Отец Фриске рассказал, что до сих пор общается с Жанной

Отец Жанны Фриске рассказал, что общается с дочерью с помощью «знаков». Он рассказал, что общается с умершей дочерью, пока спит. Владимир подчеркнул, что он — единственный член семьи, которому снится Жанна. Ранее ему часто виделись во сне прогулки с дочерью во Флориде или Одессе.

Как-то раз в сновидении он спросил, жива ли Жанна. Дочь только улыбнулась в ответ.

Владимир считает, что «знаки» касаются его внука Платона — сына певицы. Отец Жанны трактует «подсказки», как предсказание о том, что с ребенком все будет хорошо.

По мнению Владимира, подаваемые «знаки» относятся к сыну Жанны Платону, которые обещают, что с ним все будет хорошо.

Отец Фриске в последнее время переживает проблемы со здоровьем. Его беспокоят боли в области сердца и постоянная слабость.

Стало известно, что Владимир готовится сделать стресс-ЭКГ в медицинской клинике. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

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