Медики рассказали о причинах рака печени
Медики назвали возможные причины возникновения рака печени. Они обнаружили связь между болезнями зубов и десен и риском возникновения рака печени и желчного пузыря.
По их словам, у людей с заболеваниями зубов и десен риск развития данного заболевания на 30 процентов выше, чем у здоровых. Среди других факторов специалисты назвали курение, лишний вес и недостаток овощей и фруктов.
Гингивит (воспаление десен), периодонтит (воспаление соединительной ткани между зубом и зубной лункой) и кариес также являются фактором риска для возникновения заболеваний сердца, диабета, инсульта. Кроме того, у людей, которые страдают периодонтитом и потерей зубов, увеличивается риск развития рака поджелудочной железы.
Медики из Университета Квинс в Белфасте под руководством Хайди Жордан установили связь между плохим здоровьем зубов и развитием рака отделов ЖКТ. Для этого они взяли данные из Биобанка Великобритании о 469628 британцах, которые подробно рассказали о состоянии здоровья зубов и десен. Оказалось, что за время наблюдения заболели раком 4069 человек, у 13 процентов из них были проблемы с зубами. Медики утверждают, что у людей с больными зубами выше риск возникновения рака печени, желчного пузыря и желчных протоков.
По мнению авторов исследования роль в развитии рака может играть микробиом ротовой полости, сообщает издание United European Gastroenterology Journal.
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