Анджелина Джоли выбрала себе нового знаменитого возлюбленного
Одна из подруг актрисы Анджелины Джоли рассказала, что звезда вознамерилась закрутить роман со знаменитым актером Киану Ривзом. Об этом она рассказала корреспонденту издания Woman’s Day.
Кроме того, СМИ сообщают, что Анджелина Джоли завела легкую интрижку с одним из своих телохранителей, который сопровождает актрису и ее детей в деловых разъездах по всему миру. Однако, по словам подруги звезды, телохранитель ей уже надоел, и она нацелилась на Киану Ривза и делает все возможное, чтобы он получил роль в новом фильме «Вечные», где будет сниматься Анджелина Джоли.
Ранее СМИ утверждали, что актриса уже пыталась заманить Киану Ривза в свои «сети», но у нее пока из этого ничего не вышло.
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