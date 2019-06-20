Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
— Мы ожидаем сохранения высоких темпов производства до конца года, поэтому в целом прогнозируем, что среднегодовая оптовая цена в этом году на свиные полутуши будет на 5–10 процентов ниже, чем в 2018 году, — сказал корреспонденту РИА Новости глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Так, на середину июня свинина на оптовом рынке стоила примерно 145–150 рублей за килограмм, а перед началом сезона, в конце апреля, достигала 170–175 рублей за килограмм. Снижение цены в последние недели эксперты связывают с тем, что внутреннее производство растет высокими темпами, также увеличивается объем импорта.
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