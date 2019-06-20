Медики назвали восемь признаков рака у мужчин

Медики из Великобритании назвали восемь признаков рака у мужчин. По их словам, мужчины умирают в среднем на шесть лет раньше женщин, в частности, из-за онкологических заболеваний.

Так, стоит обращать внимание на проблемы с мочеиспусканием, которые сопровождаются болевыми ощущениями. Это может указывать на рак простаты. Кровь в моче является одним из признаков рака мочевого пузыря или почек.

Мужчины могут заболеть раком молочной железы. Признаки заболевания: перевернутые соски, жидкость, которая сочится из них, боль или сыпь, покраснение кожи, появление шишечек в подмышечных впадинах.

Кашель с мокротой и кровью часто говорит о раке легких. Постоянная изжога является симптомом рака горла или желудка. Необъяснимая потеря веса может указывать на злокачественную опухоль в поджелудочной железе, желудке, пищеводе или легких.

Хроническая усталость и бессонница тоже может быть признаком рака.

Твердые и кровянистые родинки следует обязательно проверить, так как это может говорить о злокачественном новообразовании кожи, сообщается в издании The Sun.

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