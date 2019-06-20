Беспилотные автомобили начали тестировать на общих дорогах столицы
На московских дорогах общего пользования начали тестировать беспилотные автомобили.
Первую партию из пяти машин испытывают в условиях реального движения, еще порядка 20 ждут разрешения. Они поедут по ТТК, МКАД, Ленинскому и Кутузовскому проспектам, а также появятся в спальных районах Москвы.
Также сейчас тестируется пять единиц беспилотной техники на базе Toyota Prius, еще более 20 ожидают разрешения выйти на дороги. На сегодняшнем этапе в автомобилях находятся водители, которые при возникновении нестандартной ситуации готовы взять управление машиной на себя.
Минпромторг и другие ведомства прорабатывают упрощение сертификации беспилотных автомобилей, сообщают «Известия».
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