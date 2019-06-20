Дмитрий Шепелев ответил на злобные комментарии пользователей

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев ответил на злые комментарии своих подписчиков в соцсети, которые появились на его странице после выхода ряда программ, посвященных годовщине смерти Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев был несколько лет в отношениях с певицей, она родила ему сына Платона, но вскоре заболела раком и умерла в 2015 году. Сейчас телеведущий один воспитывает мальчика и препятствует его встречам с родственниками Жанны Фриске, которые часто заявляют об этом на телеканалах.

По словам звезды, сейчас у него в блоге творится настоящий коллапс. Публика, насмотревшись телевизор, стала писать злобные и оскорбительные комментарии в адрес Дмитрия Шепелева, посыпая его проклятиями.

— Лучики добра, мои любимые, заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют злые комментарии. А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка! — подписал видеообращение к подписчикам телеведущий в Instagram.

Он попросил не писать ему плохие вещи, так как все равно их не читает и не ответит. Также Дмитрий Шепелев отметил, что у него есть право на личную жизнь.

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