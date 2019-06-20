Николай Дроздов: С новым ведущим «В мире животных» просуществует еще 50 лет

Уже начиная с самого раннего утра Николай Николаевич был очень занят. Приняв поздравления, он поделился планами на памятную дату.

— Отпраздновать день рождения не получится. Я сажусь в поезд и поеду лечиться. Никаких празднований устраивать не будем. А поедем вдвоем с женой, — рассказал Дроздов.

Совсем недавно стало известно, что Николай Николаевич передает бразды правления «В мире животных» Алексею Лапину, который уже несколько лет помогает зоологу в создании и ведении передачи. Дроздов же займется обучением студентов географического факультета Московского государственного университета, а также будет всячески помогать своему преемнику.

— Я не ухожу, а передаю ведение программы Алексею, оставаясь его соратником, союзником и консультантом, — подчеркнул Дроздов.

По его мнению, чтобы телепрограмма продолжала жить, необходимо, чтобы ее ведущие менялись. Николай Николаевич надеется, что с новым ведущим Алексеем Лапиным «В мире животных» сможет просуществовать в эфире еще по меньшей мере пятьдесят лет.

Раннее ученый отмечал, что не будет скучать по родной телепередаче. По словам Дроздова, сфера его деятельности после долгих путешествий и исследований изменилась.

В планах у Николая Николаевича — изучать глобальные вопросы, рассказывать об этом людям, заниматься научной и исследовательской деятельностью в его альма-матер.

— Именно это и является моей основной работой, которую я никогда не оставлял, — заключил Дроздов.

Начало карьеры Николая Николаевича можно отсчитывать с работы в биологическом кружке Всероссийского общества охраны природы в 1952–1955 годах. В начале 60-х окончил биогеографическую кафедру географического факультета МГУ, где и продолжил учиться в аспирантуре до 1966 года. Телевизионная же карьера зоолога началась в 1977 году, в той самой передаче «В мире животных».

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