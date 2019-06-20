Все 46 павильонов «Здоровая Москва» заработали в столице
В столице заработали 46 павильонов «Здоровая Москва», где горожане смогут получить консультации врачей и сдать необходимые анализы. Павильоны работают с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных.
Во всех павильонах установлено современное оборудование. Результаты обследований заносятся в электронную медицинскую карту пациента. В медицинских центрах можно записаться на дополнительное обследование к узкопрофильному специалисту. Офтальмологи, оториноларингологи и аллергологи работают по отдельному расписанию. В выходные и праздники работают мобильные флюорографы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
По словам руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна, подобный формат проверки здоровья пользуется спросом. За время работы павильоны «Здоровая Москва» посетили свыше 19 тысяч горожан.
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