Подачу запросов о разрешении на строительство упростили для москвичей
На официальном сайте мэра Москвы улучшили электронные услуги «Оформление разрешения на строительство» и «Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». Это связано с изменениями в федеральном законодательстве.
Теперь пользователь может вносить новые технико-экономические показатели объекта или поменять правообладателя земельной собственности.
Для оформления разрешения на строительство не требуется заключение экспертизы проектной документации, договор банка о некачественном исполнении застройщиком своих обязательств, а также документ страхования гражданской ответственности застройщиков.
В разделе «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» больше не нужно указывать описания местоположения границ охранной зоны.
Читайте также: Россиян могут начать информировать о судебных разбирательствах по электронной почте