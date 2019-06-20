Две платформы МЦД соединят крытыми переходами со станциями метро
Станции Текстильщики и Тушино Московских центральных диаметров (МЦД) соединят крытыми переходами с ближайшими остановками метро. Платформы расположены на маршруте МЦД-2 Нахабино — Подольск.
В ненастную погоду москвичи и гости столицы смогут сделать пересадку под навесом. Переходы появятся между платформой Текстильщики и одноименной станцией метро, а также между платформой Тушино и станцией «Тушинская». Работы проведут специалисты компании ОАО «РЖД».
Обе платформы благоустроят. На станциях появятся новые урны и лавочки, колонна для экстренных вызовов и информационные табло, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Напомним, что диаметры МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 планируют открыть в конце 2019 — начале 2020 года.
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