Более 160 семей из дома на проспекте Вернадского переселили по реновации

Свыше 160 семей переехали в новостройку по программе реновации из дома на проспекте Вернадского. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества столицы.
Квартиры в новостройках выбрала 161 семья, которая проживала в пятиэтажном доме на проспекте Вернадского, 75. Новые дома находятся всего в 70 метрах от старого.
— Все жильцы заключили с департаментом городского имущества договоры на квартиры в новостройках и уже переехали в них, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
Десять семей воспользовались правом на докупку площадей при переселении по программе реновации.
Читайте также: Почти 900 семей заключили договоры по программе реновации в ЗАО