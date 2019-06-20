Число вопросов к Владимиру Путину в рамках прямой линии превысило 1,5 миллиона
• 10:46 • 20 июня 2019
Поделиться:
0
doc75vemf3mgc81f25l5ebn
Почти 900 тысяч заявок поступило по телефону и около 400 тысяч по СМС
Фото: Официальный сайт Кремля
По состоянию на 10:00 количество вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило полтора миллиона.
Среди них почти 900 тысяч заявок поступило по телефону и около 400 тысяч по СМС, передает «Россия 24».
Напомним, что разговор с главой государства начнется в 12:00 по московскому времени. Трансляция будет вестись из Гостиного двора в Москве.
Читайте также: Россияне рассказали, как они будут следить за прямой линией с Путиным
11:0720 июня 2019
10:3620 июня 2019
10:3220 июня 2019
10:0020 июня 2019
09:3720 июня 2019
09:3620 июня 2019
09:1820 июня 2019
09:0620 июня 2019
09:0120 июня 2019
08:2320 июня 2019
08:1520 июня 2019
08:0820 июня 2019
07:5920 июня 2019
07:5420 июня 2019
07:4520 июня 2019
07:3520 июня 2019
07:1620 июня 2019
07:0020 июня 2019
06:0020 июня 2019
04:2620 июня 2019
04:0620 июня 2019
03:4420 июня 2019
03:2720 июня 2019
01:0220 июня 2019
00:5020 июня 2019
00:0020 июня 2019
23:4019 июня 2019
22:5019 июня 2019
22:2619 июня 2019
22:1819 июня 2019
22:1419 июня 2019
21:5019 июня 2019
21:4319 июня 2019
21:3319 июня 2019
20:5219 июня 2019
20:4119 июня 2019
20:2319 июня 2019
20:0919 июня 2019
19:5019 июня 2019
19:5019 июня 2019
19:2119 июня 2019
19:1119 июня 2019
19:0819 июня 2019
18:5719 июня 2019
18:4419 июня 2019
18:3919 июня 2019
18:3419 июня 2019
18:3419 июня 2019
18:3419 июня 2019
18:3419 июня 2019
18:2719 июня 2019
18:1519 июня 2019
17:5619 июня 2019
17:4919 июня 2019
17:2719 июня 2019
17:1319 июня 2019
17:0919 июня 2019
17:0819 июня 2019
16:5819 июня 2019
16:4619 июня 2019
16:4519 июня 2019
16:3719 июня 2019
16:1719 июня 2019
16:0819 июня 2019
15:4719 июня 2019
15:3219 июня 2019
15:2819 июня 2019
15:1119 июня 2019
14:4319 июня 2019
14:2419 июня 2019
14:1419 июня 2019
13:4019 июня 2019
13:3819 июня 2019
13:3719 июня 2019