Значок дворника конца XIX века нашли в районе Серебрянической набережной

Археологи обнаружили металлический значок дворника конца XIX века во время раскопок на берегу реки Яузы в районе Серебрянической набережной. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе столичного Департамента культурного наследия.

— Хотя такие значки были распространены в Москве, их редко удается обнаружить при раскопках. Значки начали выпускать в городе с 1879 года. Дворники носили их на своих фуражках вплоть до революции 1917 года. Уникальный предмет сохранился лишь частично, — сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, на фрагменте значка есть надпись «ДВОРНИКЪ № 4 д. Нилов». Археологи занимаются ее расшифровкой.

На фрагменте значка есть надпись «ДВОРНИКЪ № 4 д. Нилов». Археологи занимаются ее расшифровкой Фото: официальный сайт мэра Москвы

Кроме того, на берегу Яузы также обнаружена уникальная старинная столовая посуда — стеклянный стакан и оловянная тарелка европейского производства. В те времена европейская посуда считалась предметом роскоши.

На оловянной тарелке клеймо «Коронованная роза» с изображением розы, короны и букв RG — геральдическая эмблема рода Тюдоров, королевской династии Англии XV–XVII веков. Такой знак на оловянных изделиях свидетельствовал о высоком качестве сплава. Помимо британских мастеров, изделия стали клеймить этим знаком и немцы. По догадкам археологов, найденную тарелку как раз могли привезти из Германии — тогда подделки английской посуды с клеймом «Коронованная роза» были более распространены, чем оригиналы. Находка датируется концом XVIII — началом XIX века.

— Стакан из прозрачного стекла украшен гравированным орнаментом. Стакан сохранился лишь в виде многочисленных фрагментов, но нашим реставраторам удалось собрать его. Специалисты считают, что его изготовили также в Европе в начале XVIII века, — добавил Емельянов.

Найденные артефакты отвезли в археологическую мастерскую для изучения. После реставрации их передадут в фонды московских музеев.

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