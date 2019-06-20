Владимир Путин назвал три главные проблемы здравоохранения в России
Президент России Владимир Путин перечислил три главные проблемы в области здравоохранения в ходе прямой линии.
По словам российского лидера, в первую очередь наиболее остро стоит вопрос дефицита кадров, причем по всей стране. В решении данного нюанса не сильно помогает даже программа «Земский доктор», которую тем не менее необходимо развивать дальше.
Кроме того, наблюдается недостаточное лекарственное обеспечение, подчеркнул Путин.
Наконец, глава государства указал на снижение доступности первичного звена. Владимир Путин отметил, что она сократилась в 17 регионах России.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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