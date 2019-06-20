Путин: Только в семи регионах страны закупаются жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о проблемах в области здравоохранения, связанных с закупкой и поставкой лекарств первой необходимости.
Глава государства отметил, что в некоторых субъектах РФ не налажена система информирования о поставках препаратов, в связи с чем они попросту не доходят до граждан.
Кроме того, лишь несколько регионов России приобретают необходимые медикаменты.
— Только в семи регионах страны закупаются жизненно важные лекарства, — отметил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что закупки препаратов для борьбы с онкологией выросли в два раза.
17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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