Блогер-миллионник Адушкина задала вопрос Владимиру Путину про мусор

В ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» президента спросили, почему мусорная реформа не работает должным образом.

О планах по решению данного вопроса главу государства спросила блогер Катя Адушкина.

— Как вы будете бороться с проблемой мусора? — обратилась она к российскому лидеру.

Президент отметил, что решением этого вопроса начали заниматься еще два–три года назад, причем толчком к активизации работ по устранению проблемы тоже стала прямая линия. С того момента власти следят за мусорной реформой более пристально, поскольку отходы влияют на климат всей планеты.

Для закрытия вопроса необходимо исследовать, в каких субъектах аккумулируется мусор. Вместе с тем результаты работы по решению этой проблемы россияне должны ощущать уже в настоящее время, добавил глава государства.

Президент отметил, что решением данного вопроса начали заниматься еще два-три года назад Фото: Официальный сайт Кремля

— Результаты мусорной реформы граждане должны почувствовать уже сейчас, — подчеркнул Владимир Путин.

Он также обещал лично проконтролировать решение вопроса.

Напомним, 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.

СПРАВКА «ВМ»

Катя Адушкина – 15-летний российский видеоблогер. Одна из самых популярных блогеров-подростков русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube. На ее канал подписано более 3,5 миллиона человек. С 2017 года увлекается музыкой и выпустила несколько синглов, в апреле этого года у девушки вышел дебютный альбом. Тематика видеороликов Адушкиной самая разнообразная: влоги о путешествиях и повседневной жизни, танцы, сладости, макияж, челленджи и разбор покупок.

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