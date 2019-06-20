Заслуженный врач рассказал, как решить проблему нехватки кадров в медицине
Главный врач одной из больниц Смоленской области на прямой линии с Владимиром Путиным пожаловалась президенту на острую нехватку кадров и предложила вернуть практику Советского Союза: распределять выпускников медвузов по здравоохранительным учреждениям регионов. «Вечерняя Москва» связалась с заслуженным врачом РФ Завеном Завеняном, который заявил, что возвращение к советской практике решило бы проблему нехватки медицинских кадров. Однако, по мнению эксперта, это не единственная проблема, которую необходимо решать в области медицины.
— Это нужно было сделать еще давно, в 1991 году. Я считаю, что распределение медицинских специалистов абсолютно необходимо, а насчет возможности реализации такой инициативы… было бы желание. Но проблема ведь у нас сейчас не только в нехватке кадров, но и в необразованности молодых специалистов, которую также нужно решать.
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