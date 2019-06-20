Ледовый дворец с динамичным рисунком на фасадах построят в Ново-Переделкине

Ледовый дворец с динамичным рисунком на фасадах возведут в Ново-Переделкине, вблизи деревни Орлово. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры).
Здание площадью 10 тысяч квадратных метров построят в современном стиле. В качестве отделки фасадов используют панели светлых оттенков с динамичными узорами, нанесенными аэрозольной краской. В ледовом дворце смогут одновременно заниматься 200 человек, а арена с искусственным льдом вместит 100 спортсменов.
— В соответствии с политикой мэра Москвы Сергея Собянина, при возведении таких объектов учитываются все мировые тенденции спортивной индустрии, они также доступны для горожан всех возрастов, — сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Рисунок из ромбов ультрамаринового и голубого цветов украсит фасады, а на главном создадут витражное остекление. По бокам дворца предусмотрены места для рекламных конструкций. Одноэтажное здание разделят на четыре функциональные зоны — административную, спортивную, техническую и коммерческую.
Главный вход запроектирован с уровня тротуара, что избавляет от необходимости устройства дополнительных пандусов для лиц с ограниченными возможностями. В проекте также предполагается устройство парковки на 56 автомобилей, в том числе парковочные места для маломобильных граждан, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Проектировщиком здания является ООО «Финпроект». Архитектурно-градостроительный облик комплекса ранее согласовала Москомархитектура.
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