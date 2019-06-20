Владимир Путин рассказал о реформировании ипотеки для многодетных семей
Президент России Владимир Путин рассказал о реформировании ипотеки для многодетных семей. Данная тема была затронута в ходе ежегодной прямой линии.
Глава государства отметил, что лично поручил обеспечить льготную ипотеку для семей со вторым и третьим ребенком. В качестве уже реализованного примера он привел ситуацию на Дальнем Востоке, где ставка составляет меньше пяти процентов.
Владимир Путин признал, что в этом вопросе действительно много нюансов, в частности, людям сложно решить проблему с банками.
— Это реальная ошибка правительства России, — заявил лидер РФ, уточнив, что Минфин не выделил достаточно ресурсов банкам для компенсации субсидий.
Вместе с тем, заявляет глава государства, проблему финансирования уже устраняет соответствующее ведомство, предоставив достаточно ресурсов.
Президент добавил, что материнский капитал — не менее острая проблема среди молодых россиян — идет на улучшение жилищных условий. В настоящее время льготная ипотека составляет шесть процентов.
17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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