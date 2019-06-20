Эксперт заявил, что НДС можно было не поднимать для реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что конечная цель национальных проектов — поставить экономику на новые рельсы, обеспечить безопасность государства и поднять уровень жизни людей. Глава государства подчеркнул, что при этом были разделены все эти направления, определено, что за чем должно следовать, «имея в виду распределение ресурсов».

— Это была большая работа. Прежде всего, нам нужно было понять, за счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство. К сожалению, правительство пошло в том числе на повышение НДС с 18 до 20 процентов, это, повторяю, в том числе чтобы наполнить государственный бюджет, сделать первые шаги, которые за государством обязательно числятся. Это развитие инфраструктуры, скажем, кто будет строить железные дороги, или мосты, или шоссейные дороги, автомобильные, подводить электричество и так далее, — добавил президент.

«‎Вечерняя Москва» спросила экспертов, насколько помогли эти меры в наполнении бюджета и реализации нацпроектов.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков считает, что проблема не в том, сколько забирает бюджет, в частности, через НДС, а в том, что бюджет не тратит эти деньги.

— Условно говоря, собранный НДС тратят не на железные дороги, а на покупку американских, а теперь и евросоюзных ценных бумаг. То есть профицит бюджета огромный, это то количество денег, которое правительство изымает из экономики, а обратно в экономику не пускает, — сказал Марков.

По его мнению, эта ключевая проблема связана с тем, что в финансово-экономическом блоке кабмина доминирует радикальная группа сторонников ультраконсервативной монетарной политики.



— Такой подход не используется ни в каких развитых странах: Евросоюзе, США или Китае. Там ведется противоположная политика. Монетарная политика, подобная российской, скорее экспортируется Международным валютным фондом в зависимые от него страны. Тут можно проследить связь чиновников с зарубежными финансовыми кругами, которым это выгодно, — заявил политолог.

Все это ведет к тому, что в России стагнируют экономический рост и доходы населения, считает Сергей Марков. По его мнению, НДС можно было поднимать, а можно было обойтись без этого.



— Дело не в нем. Главное, чтобы в экономику шло больше денег. Как это будет происходить: через частный сектор с низким НДС либо через госпрограммы с высоким НДС — это неважно. Важно, чтобы эти средства возвращались обратно в экономику, но они не возвращаются, а идут за рубеж, — заявил собеседник «ВМ».

Отметим, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что меры, принятые правительством России и Центральным банком для обеспечения финансирования национальных проектов, оказались правильными. По его словам, после повышения НДС и ключевой ставки ЦБ производство со временем начало расти и инфляция опустилась ниже 5 процентов, а доходы населения начали восстанавливаться.

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