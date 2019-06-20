Президент РФ пообещал увеличить размер выплат по уходу за ребенком
Молодая мама Екатерина, проживающая в Московской области, в своем видеообращении к президенту России Владимиру Путину в рамках прямой линии задала вопрос о том, будут ли изменяться выплаты по уходу за ребенком после полутора лет. В настоящий момент они составляют всего 50 рублей в месяц.
Глава государства подчеркнул, что сумма в 50 рублей не является существенной. Он добавил, что у правительства есть планы по предоставлению средств для семей с детьми в вышеуказанном возрасте в размере прожиточного минимума.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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