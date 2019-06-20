Путин о желании помириться с Западом: Россия ни с кем не ругалась

Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии спросили, наступит ли мир со странами Запада и существует ли вообще такое желание у российской стороны.

— Россия ни с кем не ругалась, такого желания нет, — подчеркнул Путин.

По его словам, многие страны понесли убытки из-за неудачных политических решений. К примеру, с 2014 года Россия недополучила порядка 50 миллиардов долларов из-за провалов в международной торговле.

Вместе с тем удалось осознать, что существует необходимость в импортозамещении даже в тех направлениях, где у России не было компетенций, подчеркнул глава государства.

Глава государства рассказал о росте экспорта, а также о планах по расширению присутствия России на мировом рынке.

— Если бы нам 10 лет назад сказали, что мы будем экспортировать сельхозпродукции на 25,7 млрд долларов, мы бы рассмеялись в лицо и пожали руку. Сегодня это факт, — иронично заметил президент. В перспективе в 2024 году уровень экспорта сельхозпродукции должен достичь 45 миллиардов рублей.

Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.

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