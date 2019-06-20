Путин заступился за «Единую Россию» и напомнил о кризисе девяностых годов
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин обратил внимание на вопрос о «банде из «Единой России», заданный одним из россиян.
Президент отметил, что не хотел бы называть «бандой» тех, кто «стоял у руля в 90-х годах».
— Зрелых людей, которые ставят целью своей жизни укрепление страны, я не буду называть бандой. Но у нас развалилась оборонка, промышленная и социальная сфера, довели страну до гражданской войны и поставили страну на грань утраты суверенитета, — заявил Путин.
Глава государства отметил, что правящая партия взяла на себя ответственность за ситуацию в России и работает над ее улучшением.
Напомним, в 2018 году прямая линия состоялась 7 июня и продлилась более четырех часов. До 2007 года прямые линии занимали менее трех часов, после — уже превышали этот порог.
Читайте также: Только в семи регионах страны закупаются жизненно важные лекарства