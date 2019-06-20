Более 200 домов отремонтируют на востоке Москвы по программе капремонта

Свыше 200 домов отремонтируют на территории Восточного округа столицы по программе капитального ремонта. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.
Работы по ремонту фасада в рамках региональной программы начались в 208 домах на востоке столицы.
— В рамках программы проведут ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков (для панельных и блочных домов), ремонт лицевой поверхности наружных стен, включая заделку трещин, швов в кирпичных стенах цементным раствором, ремонт оштукатуренных поверхностей стен, откосов и другие работы, — говорится в сообщении.
Все работы проводятся на основании проектной документации, которая проходит государственную экспертизу в обязательном порядке, передает информационный центр правительства Москвы.
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