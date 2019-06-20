Пять миллионов квадратных метров жилья построят у новых станций красной ветки

В районе четырех новых станций Сокольнической линии метро («Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка») планируют построить пять миллионов квадратных метров жилья за ближайшие три–четыре года. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По словам Жидкина, после открытия новых станций в градостроительную зону влияния в Троицком и Новомосковском округах попадает восемь миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе около пяти миллионов квадратных метров жилья.

— К примеру, на территории Административного центра в поселке Коммунарка запланировано строительство свыше 1,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, а в целом почти пять миллионов квадратных метров в перспективе на три–четыре года, — приводит слова руководителя ведомства агентство «Москва».

Он отметил, что одним из основных драйверов интенсивного развития Новой Москвы служит столичный метрополитен. Именно он, считает Жидкин, повлиял на то, что сегодня около 70 процентов людей, приобретающих жилье в новостройках ТиНАО, — москвичи. До строительства новых станций метро на присоединенных территориях проживало около 15–20 процентов москвичей.

— Безусловно, влияет метро и на цены новых квартир. До 2016 года, когда была открыта первая станция метро в ТиНАО — «Румянцево» — цена в ближнем к МКАДу секторе была на уровне 70–90 тысяч рублей за квадратный метр. После открытия станций «Румянцево» и «Саларьево» она подросла до 100–115 тысяч рублей в зависимости от класса жилья. А за последний год выросла еще на 20–25 процентов только потому, что строились новые станции метрополитена, — добавил Жидкин.

Также после открытия четырех станций метро Сокольнической линии в новых жилых кварталах ТиНАО примерно на 10–15 процентов вырастут цены на квартиры. Большинство новоселов — это молодые состоявшиеся граждане и семьи.

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