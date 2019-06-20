Путин объяснил, почему нельзя уравнять зарплаты министра и рядового сотрудника
В ходе прямой линии президента России Владимира Путина спросили, когда чиновники начнут зарабатывать столько же, сколько рядовые сотрудники.
По словам главы государства, эта идея не только является бессмысленной, но и в принципе недопустима. Российский лидер вспомнил высказывание:
— Помните? Мы должны работать не чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных, — заметил Владимир Путин.
Он отметил, что если доходы чиновников будут сокращены, они «все разбегутся по частным конторам», что непременно отразится на благосостоянии страны.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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