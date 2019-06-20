Владимир Путин ответил на вопрос о миллиардах полковника Захарченко

Лидеру РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии задали вопрос о ситуации с коррупцией в стране.

— Кто отвечает за разгул коррупции и чувствуете ли вы ответственность за это безобразие? — спросил главу государства гражданин из Магадана. Вопрос мужчины был основан на сообщениях СМИ о задержании и аресте полковника Захарченко, в квартире которого следователи нашли девять миллиардов рублей.

— Если бы не чувствовал, вы бы ничего [об этом] не знали, — заявил Путин.

По словам президента, дела о взятках и взяточниках нужно доводить до конца, хоть иногда возникает желание эти проблемы не освещать.

Российского лидера также спросили, какова была его реакция на новость о том, что в апартаментах Захарченко обнаружили миллиарды.

— Иногда лучше вслух не произносить, — отметил глава государства.

Он добавил, что, по ощущениям в обществе, коррумпированность в стране растет, но по факту она снижается благодаря последовательным и бескомпромиссным действиям по предотвращению преступлений.

— Главное — это неизбежность наказания, — заключил Путин.

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