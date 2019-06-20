Эксперт рассказал о том, что будет делать ЦБ, чтобы сократить закредитованность населения

Президент РФ Владимир Путин, отвечая во время прямой линии с жителями страны на вопрос о низких зарплатах, обратил внимание Центробанка на проблемы населения, связанные с рынком кредитования.

Реальные доходы людей, отметил он, падают в том числе и из-за выплат по кредитам, которые иногда достигают 40 процентов от зарплаты.

— ЦБ должен обратить на это внимание, — подчеркнул лидер государства. — Граждане берут кредиты, потом платят и уходят в минус, что влияет на реальные доходы населения.

Доктор экономических наук Никита Кричевский рассказал «Вечерней Москве», каких действий ждать от Центробанка в этом направлении:

— Это давно назревшая мера — проценты по кредитам действительно слишком велики. На самом деле Центробанк уже начал заниматься этой проблемой, это, скорее, напоминание. Уже разработаны повышенные нормативы резервирования для тех, кто берет дополнительные кредиты. И высокие проценты становятся запретительными для заемщиков.

По мнению эксперта, необходимые мероприятия будут реализованы оперативно и окажутся действенными.

— Думаю, ЦБ введет ограничения уже в течение месяца. И это поможет уменьшить закредитованность людей.

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