Эксперт рассказал о том, что будет делать ЦБ, чтобы сократить закредитованность населения
Президент РФ Владимир Путин, отвечая во время прямой линии с жителями страны на вопрос о низких зарплатах, обратил внимание Центробанка на проблемы населения, связанные с рынком кредитования.
Реальные доходы людей, отметил он, падают в том числе и из-за выплат по кредитам, которые иногда достигают 40 процентов от зарплаты.
— ЦБ должен обратить на это внимание, — подчеркнул лидер государства. — Граждане берут кредиты, потом платят и уходят в минус, что влияет на реальные доходы населения.
Доктор экономических наук Никита Кричевский рассказал «Вечерней Москве», каких действий ждать от Центробанка в этом направлении:
— Это давно назревшая мера — проценты по кредитам действительно слишком велики. На самом деле Центробанк уже начал заниматься этой проблемой, это, скорее, напоминание. Уже разработаны повышенные нормативы резервирования для тех, кто берет дополнительные кредиты. И высокие проценты становятся запретительными для заемщиков.
По мнению эксперта, необходимые мероприятия будут реализованы оперативно и окажутся действенными.
— Думаю, ЦБ введет ограничения уже в течение месяца. И это поможет уменьшить закредитованность людей.
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