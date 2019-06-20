Панды в Московском зоопарке встретятся через несколько лет

Панды Диндин и Жуи в Московском зоопарке живут в разных вольерах и встретятся только через два–три года. Об этом сообщается на официальной странице зоосада в Facebook.

Сообщается, что по своей природе большие панды являются одиночками. Между самцом и самкой должны быть «ворота любви», через которые они могли ходить на свидание.

Впервые Диндин и Жуи встретились в Китае. Самка сначала боялась своего соседа по питомнику, однако со временем страх прошел.

— До встречи наших панд еще два–три года. Будем ждать и надеяться, — рассказали на странице зоопарка в Facebook.

Добавим, что самки панд готовы завести потомство только спустя несколько лет. Для них это деликатный вопрос. Очень важно соединить партнеров на пике интереса друг к другу.

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