Президент рассказал, как реагирует на невыполнение поручений
Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии рассказал, как он реагирует на невыполнение его поручений.
Российский лидер отметил, что самой очевидной реакцией в таком случае являются карательные меры, но они далеко не всегда эффективны.
— Самое простое — махать шашкой и увольнять, но если кто-то что-то не делает — в этом и моя вина, — заявил глава государства.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства уже обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения, затронул вопрос коррупции во внутренних органах, а также проблему выплаты пособия по уходу за ребенком. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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