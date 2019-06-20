Президент РФ: Нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин обсудил вопрос заключения правонарушителей под стражу за совершение экономических преступлений.
Глава государства высказался против злоупотребления данной мерой пресечения.
— Нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений, — заявил Путин.
Тем не менее полностью отказываться от этого вида наказания нельзя, считает лидер РФ, поскольку в этом случае обычные граждане будут уверены, что преступники могут откупиться.
17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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