Владимир Путин: Критика власти должна быть свободной
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что никто не имеет права ограничивать возможность граждан критиковать действующую власть любого уровня. Глава государства озвучил свою позицию в ответ на вопрос владельца паблика «МДК» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам лидера РФ, закон об оскорблении государства — «не какая-то квасная российская практика, а опыт, применяемый во всем мире».
Владимир Путин пообещал обратиться в прокуратуру для уточнения и решения этого вопроса и добавил, что все должно соответствовать смыслу закона.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства уже обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения, затронул вопрос коррупции во внутренних органах, а также проблему выплаты пособия по уходу за ребенком. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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