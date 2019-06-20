Политолог прокомментировал слова Путина о зарплатах чиновников

Во время прямой линии президенту задали вопрос, волнующий, пожалуй, почти каждого: когда же уже зарплаты чиновников и простых работников будут соизмеримы друг с другом? Ответ Владимира Владимировича оказался неутешительным: такого не будет. Ведь, если начать платить чиновникам меньшую зарплату, они просто разбегутся и госсистему ждет крах. «Мы должны работать не чтобы не было богатых, а чтобы не было », - заявил президент.

«Вечерняя Москва» поговорила с политологом, членом Общественной палаты РФ Сергеем Александровичем Марковым, который поделился своим видением этого вопроса.

- Такое, чтобы чиновники получали зарплату соизмеримую с зарплатой остального населения, - невозможно. Скорее уж вообще никто не будет получать ничего и наступит коммунизм. Вообще именно к нему все и идет: основные блага сегодня бесплатны или почти бесплатны. Мы бесплатно пользуемся дорогами, на строительство которых идут огромные деньги, бесплатно получаем образование, пользуемся услугами здравоохранения. Почти бесплатно пользуемся кино – никто не должен откладывать деньги с зарплаты, чтобы туда сходить, почти бесплатно пользование телеканалами. На мой взгляд, мы будем все ближе подходить к миру, где люди почти бесплатно работают, но и блага тоже получают почти бесплатно. Люди будут работать за самореализацию, за власть.

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