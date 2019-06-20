«Не комедия, а трагедия»: Путин оценил ситуацию на Украине с приходом Зеленского
В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По словам российского лидера, Зеленский — талантливый человек, который не совсем трезво оценивает положение в стране.
— Помню его выступления на КВН, но то, что происходит сейчас на Украине, — не смешно. Он должен понять, что находится не в комедии, а в трагедии.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства уже обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения, затронул вопрос коррупции во внутренних органах, а также проблему выплаты пособия по уходу за ребенком. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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