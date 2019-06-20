Владимир Путин назвал цель закона об изолированном Интернете
На «Прямой линии с Владимиром Путиным» популярный блогер Амиран Сардаров обратился к президенту с вопросом, который посвящен закону об изолированном Интернете. Он попросил разъяснить, с какой целью документ принимали.
Глава государства отметил, что в законе речь идет не столько об ограничении Интернета как таковом, сколько об обеспечении его работы без перебоев.
— Закон призван обеспечить суверенную работу Интернета для всех, — подчеркнул лидер РФ.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства уже обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения, затронул вопросы коррупции во внутренних органах и выплат пособия по уходу за ребенком, а также другие актуальные для россиян проблемы. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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