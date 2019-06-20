Путин потребовал исправить «непомерный» рост цен на авиабилеты
В ходе прямой линии лидер РФ Владимир Путин затронул проблему тарифов на авиаперевозки.
По словам президента, рост цен на билеты «непомерный», что во многом связано с существенным увеличением стоимости авиакеросина в России. Эту проблему, подчеркивает глава государства, необходимо немедленно исправить.
Для этого российский лидер потребовал включить в соглашение по стабилизации цен с нефтяниками авиакеросин, дизельное топливо и битум.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства уже обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения, затронул вопрос коррупции во внутренних органах и выплат пособия по уходу за ребенком, а также другие актуальные для россиян проблемы. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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