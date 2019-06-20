Реставраторы спасли барельефы на доме в Сверчковом переулке

Специалисты Мосгорнаследия вместе с Российской ассоциацией реставраторов решили исправить ошибки неквалифицированных рабочих, которые изуродовали скульптурный барельеф, украшавший дом в Сверчковом переулке. Работы находятся на финальной стадии, совсем скоро лепному декору вернут исторический облик.

Здание не относится к объекту культурного наследия, однако работа горе-ремонтников, выполненная зимой этого года, вызвала недоумение у москвичей. Скульптуры нимф изменились до неузнаваемости и напоминали фигуры в грубых масках. В итоге Мосгорнаследие обратилось в Российскую ассоциацию реставраторов с просьбой помочь в спасении фасада здания.

— Хоть этот дом и не обладает охранным статусом, его внешний вид, безусловно, важен для города, — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Оставлять его в таком состоянии было нельзя, поэтому реставрацией скульптур занялись профессионалы.

Оказалось, что около трех лет назад у одной из скульптур отпала голова и обвалилась часть торса. Поэтому во время ремонта фасадов здания рабочие (как смогли) восстановили фигуру.

— Сейчас прохожие могут увидеть уже обновленную гипсовую девушку, — добавил Емельянов. — Кроме того, нам удалось убедить владельца здания отреставрировать остальные 7 барельефов. Эти работы также пройдут под нашим контролем.

За основу восстановления остальных скульптур взяли максимально сохранившуюся до наших дней гипсовую фигуру.

— Отрадно, что собственники в Москве понимают, как важно сохранять исторический облик таких зданий, даже если они не являются объектами культурного наследия, — подчеркнул Алексей Емельянов. — Мы же со своей стороны будем и дальше следить за подобными ситуациями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Черняева, и.о. председателя Российской ассоциации реставраторов:

— В прошлом году мы заключили с правительством соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает проведение обучающих мероприятий для реставраторов, а также участие технологов и специалистов в практических работах. В данном случае мы не могли остаться в стороне: наши реставраторы взялись исправить ошибки некачественного ремонта на одном из художественных барельефов в Сверчковом переулке. Работы практически завершены, осталось только покрасить скульптуру.

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