Путин: Россия — единственная держава, которая сокращает военные расходы

В ходе прямой линии президента Владимира Путина спросили, зачем по телевизору так часто показывают новости о российском вооружении.

— К какой войне и с кем нас готовят? — спросил гражданин в ходе своего видеообращения к главе государства.

Глава государства пояснил, что военные расходы в известной степени необходимы.

— Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, — заявил Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия в настоящий момент — это «единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы». В 2017 году доля военных расходов в ВВП страны достигала 3,4 процента, в 2019-м — 2,9 процента, а в 2021-м, поделился планами глава государства, должна понизиться до 2,8 процента.

Сокращение военных расходов реализуется только в России, добавил Путин, призвав проявлять уважение к людям, которые ведут такую успешную работу в сфере оборонной промышленности.

В заключение глава государства отметил, что мощь страны сейчас определяется не вооружением, «не «Пересветами», а экономикой, которая будет расти в рамках нацпроектов.

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